〔中国债市动态〕现券收益率止跌趋稳,市场密切关注明日CPI等数据

路透上海3月8日电---中国银行间债市周四早盘主要现券收益率止跌趋稳,因消息面暂时归于淡静,流动性依旧宽松.机构目前密切关注明日将公布的2月居民消费价格指数(CPI)等数据,以明确短期方向.

周三银行间债市现券收益率一度被外围市场忧虑引发的避险需求推低.

上海一银行交易员称,目前资金面相对宽松,但消息面恢复平静,因此早盘"债券买盘活跃,抛盘也活跃,收益率(暂时)下不去了."

北京一银行交易员补充说,早盘现券总体持稳,其中部分短券收益率仍小幅续跌.另外,在此前1月超预期的CPI涨幅对债市有过冲击的前车之鉴下,市场对2月CPI保持谨慎观望.

"最怕的情况是每次CPI公布,都比预期的要高那么一点点."后一交易员指出.

国家统计局将于周五(9日)公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI)及CPI等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着食品价格的回落,加之今年农历春节提前至1月,中国2月CPI同比涨幅将大幅回落至4%下方,预计在3.4%左右,有望扭转持续24个月的负利率状况.[ID:nSB2020085]

剩余期限约6.3年的国债110017券最新成交tCN110017=CFXS在3.4268%,上日尾盘为3.4200%;短端方面,剩余约9个月的央票1101094券最新双边报价tCN1101094=CFXM在3.4049%/3.4049%,上日尾盘为3.4151%/3.4151%.(完)