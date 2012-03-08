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债券 | 2012年 3月 8日 星期四 12:14 BJT

〔中国新债〕安徽国贸集团将于下周四发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月8日电---中国安徽国贸集团控股有限公司周四公告称,将于下周四(15日)簿记建档
发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 安徽国贸集团   8        4       12   3/15簿记建档  工商银行       AA-      3/16       3/19
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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