〔中国汇市〕人民币兑美元早盘续走低,中间价波幅扩大迹象值得关注

* 人民币兑美元早盘续走低

* 非美货币反弹,但人民币中间价仍不振

* 近期中间价波幅有扩大迹象

* 或有引导即期汇价加大波幅的政策意味

路透上海3月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘继续走低.隔夜非美货币反弹,但人民币中间价仍未能扭转下行趋势,持续拖累即期汇价表现.

交易员认为,近期人民币中间价波幅似乎有逐步扩大的迹象,可能蕴含着引导即期汇价加大波幅的政策意味,这一局面将如何演变值得关注.

"其实这个时点扩大(人民币)波幅用处不是特别大,盘中很少能触及0.5%的涨跌限制,最终目的还是为了汇率制度的改革,促进人民币的国际化,"华南一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3235元,上日中间价为6.3213元.北京时间12:45,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3128元,上日收盘价为6.3099元.

上述交易员并谈到,尽管近期海外美元走强是人民币短期弱势的重要因素,但人民币中间价回落速度较以往明显偏快,有刻意为之的迹象,这可能预示央行的政策意图,即通过中间价来加剧即期汇价的双向波动,为扩大人民币波幅做准备.

中国人民银行行长周小川表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.[ID:nSB2020967]

中国央行货币政策委员李稻葵亦称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.[ID:nSB2016641]

纽约汇市美元周三全面下跌,之前一份报导引述美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员的话称,联储正考量一项新的公债购买计划以支持脆弱的美国经济复苏.此举无疑将削弱美元价值.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:38,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3056/20元,上日尾盘报6.3080元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3045/85,上日尾盘为6.3040元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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