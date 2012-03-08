《热点透视》英国需要明智规划工业政策

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 王丽鑫

路透伦敦3月7日电---计划?谁需要这个!英国多少年都没有国家工业政策.看看这为英国人带来了什么:住房不足、制造业基础萎缩、差劲的交通系统,以及景气大起大落的经济.在一份遭人泄漏的信函中,英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)向首相指出了这个问题.或许英国首相卡梅伦(David Cameron)应该认真听听这些惨痛的真相.

若制定工业政策,凯布尔将遭人指控是想"内定赢家",言下之意好像工业政策只等于政府向特定企业或行业投资.但是目前英国对新科技、交通基础设施、住房、能源、国防、金融、采购、技术和移民的政策都是匆忙制定,各自为政.英国人总认为规划是超级困难的事,结果是过度放任自由发展.

政策不连贯的问题显而易见,而且代价昂贵.以交通为例,英国政府最近规划投入330亿英镑在西部沿海建设高速铁路,但解决机场容量有限的计画却尚未敲定.想想看,在伦敦附近新建机场将非常昂贵,而且需要建设新的公路和铁路连结.铁路方面的重大决定,不应该没考虑到机场计划,或广泛交通政策而独立作出.

对于商业来讲,工业政策和计划不足是个大问题.在能源及国防等领域,若政府被视为一个变化无常的合作伙伴,要在那些需要与时俱进的研发投入巨额投资,可能性就会大大降低.

英国在金融方面也一样需要改进.因为没有类似德国主持银行系统(Hausbank)那样的体制,让英国中小型企业吃亏不少.主持银行系统是企业与一家主要银行保持长期往来关系,银行在企业困难时期提供稳定的金融和支持.凯布尔主张拆分苏格兰皇家银行(RBS.L)以加强支持企业信贷,这或许不是最好的方法,但小型企业的融资问题一定要解决.

若英国希望经济更多元更好,政府必须为此制定计画.自由市场很重要,但光靠自由市场不会让英国成为所希望的理想国家.计划经济并不代表苏联再现.你可以改成效法德国而作计划.(完)