〔中国个股〕TCL集团今年没有计划参股面板公司,亦无融资计划--董事长

路透北京3月8日电---中国TCL集团股份有限公司(000100.SZ)董事长李东生周四表示,公司没有参股面板公司的计划,且今年亦无融资计划.

"随着销量的增加,公司会从海外采购更多的液晶面板...但没有参股(面板公司)计划,"他在人大和政协"两会"间隙对记者如是说.

当被问及是否会去台湾(考察)时,李东生表示,"有可能."但称目前尚未有具体方案.

TCL今年液晶电视销量目标为1,380万台;去年销量为1,086万台,同比上升45.5%.国产面板在技术水准上仍不及海外同业,因此国内电视大厂依然需要去海外采购高端面板产品.

台湾经济部报行政院审查的第三波陆资开放检讨案中,面板、半导体等关键性产业建议取消陆资参股上限比例,改以专案审查为主.惟全案仍需行政院近期内审议后才能拍板.[ID:nST0508599]

TCL与深圳深超科技共同投资的8.5代液晶面板项目,已开始部分量产,主要生产26-32英寸,46英寸及55英寸的液晶电视模组.该项目的总投资额为245亿元人民币.

台湾面板大厂包括友达(2409.TW)及奇美电(3481.TW)等,在国际市场上与韩国面板大厂三星(005930.KS)及LG显示器(034220.KS)竞争激烈.在即将跃居全球第一大液晶电视市场的中国,则是与京东方(000725.SZ)(200725.SZ)及TCL集团等中国厂商竞逐.

TCL 2011年实现净利润10.13亿元人民币,同比增长134.24%.数据显示,公司四大产业之一多媒体净利润实现扭亏为盈.[ID:nSB1414608](完)

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