〔美国个股〕通用汽车欧洲分部或需1-2年时间才能扭亏为盈--执行长

路透旧金山3月7日电---全球最大汽车生产商--通用汽车(General Motors)(GM.N)执行长艾克森(Dan Akerson)表示,其欧洲分部可能需要两年时间才能扭亏为盈,因为欧洲大陆正像过去五年间的美国汽车业那样削减过剩产能.

在过去12年里,通用汽车在欧洲的业务一直处于亏损状态.

艾克森周三晚间在旧金山接受采访时谈到,"我认为欧洲业务需1-2年的时间,才能转为盈利."

艾克森在非盈利公共事务论坛--美国加州联邦俱乐部(the Commonwealth Club of California)表示,在去年中期欧洲大陆陷入债务违约恐惧中之前,公司在欧洲的销量曾有所反弹.

艾克森称,"人们停止购车.我每天从销售报告中可以看出这一点."他出生在加州,曾就读于英国伦敦政经学院.

综观整个汽车业,艾克森认为欧洲有7-10家多余的汽车工厂,而业内其他执行长估计,欧洲有20%的过剩产能.

通用汽车上周宣布,将暂停生产Chevy Volt插电式电动车,持续五周,并暂时裁撤1,300名美国工人.(完)