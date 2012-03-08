〔美国个股〕通用汽车欧洲分部或需1-2年时间才能扭亏为盈--执行长

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透旧金山3月7日电---全球最大汽车生产商--通用汽车(General Motors)(GM.N)执行长艾克森(Dan Akerson)表示,其欧洲分部可能需要两年时间才能扭亏为盈,因为欧洲大陆正像过去五年间的美国汽车业那样削减过剩产能.
在过去12年里,通用汽车在欧洲的业务一直处于亏损状态.
艾克森周三晚间在旧金山接受采访时谈到,"我认为欧洲业务需1-2年的时间,才能转为盈利."
艾克森在非盈利公共事务论坛--美国加州联邦俱乐部(the Commonwealth Club of California)表示,在去年中期欧洲大陆陷入债务违约恐惧中之前,公司在欧洲的销量曾有所反弹.
艾克森称,"人们停止购车.我每天从销售报告中可以看出这一点."他出生在加州,曾就读于英国伦敦政经学院.
综观整个汽车业,艾克森认为欧洲有7-10家多余的汽车工厂,而业内其他执行长估计,欧洲有20%的过剩产能.
通用汽车上周宣布,将暂停生产Chevy Volt插电式电动车,持续五周,并暂时裁撤1,300名美国工人.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。