〔中国钢铁〕河北钢铁今年不会扩产,寄望2015年末物流收入占比30%--董事长

路透北京3月8日电---中国钢铁巨头--河北钢铁集团董事长王义芳周四称,今年集团不会扩大钢铁产能,下一步重点发展物流板块,计划到2015年末物流收入占比达30%.
尽管中国经济增速放缓,但他在"两会"(人大和政协)间隙对记者称,今年国内钢铁需求预计不会有太大波动,将持稳于去年水准.
当被问及今年的扩产计划,王义芳称,"不可能扩产,怎么能扩产呢."
他并称,集团今后将适度多元化,"十二五"(2011-2015年)期间将物流作为其规划的主要板块,计划到2015年末物流板块收入达到1,400亿元人民币,占总收入的30%.
他并解释称,现代物流不仅仅是运输的问题,是广义的物流,河北钢铁将投入86亿元建设曹妃甸和黄骅港的物流园区,将包括剪切、配送以及深加工项目等.
王义芳并称,河北钢铁集团并计划筹建河北钢铁电子交易中心,以交易钢材现货为主,这个项目正在做前期工作,计划两到三年来完成这些项目.
中国河北钢铁(000709.SZ)公告称,间接控股股东河北钢铁集团做出承诺,力争在明年底前将铁矿石业务资产注入上市公司,预计资源储量不低于10亿吨、铁精粉产能不低于700万吨/年.
中国政府工作报告将今年的国内生产总值(GDP)预期增长速度降低为7.5%,为八年以来首次低于8%.
中国证券报此前援引冶金工业规划研究院预计,2012年中国钢材消费量将达6.46亿吨,较2011年预计消费量增长约5.9%.其中,建筑用钢需求量仍将保持增长.[ID:nSB1309086](完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红