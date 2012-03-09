更正:〔中国能源〕1-2月天然原油产量3,368.8万吨,同比下降1.1%--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(更正:原标题有误,应为"1-2月天然原油产量3,368.8万吨".)
路透北京3月9日电---以下是中国国家统计局公布的2012年1-2月原油、天然气和成品油产量数据一览表:
产品名称 单位 2月 同比(%) 1-2月 同比(%)
原油加工量 万吨 3,686.3 3.9 7,653.9 4.0
汽油 万吨 692.0 8.6 1,437.1 8.3
煤油 万吨 167.5 18.8 344.4 21.8
柴油 万吨 1,389.3 4.4 2,868.4 4.4
燃料油 万吨 135.3 -22.6 273.7 -24.3
液化石油气 万吨 186.2 8.0 378.4 6.1
国内产量:
天然原油 万吨 1,632.5 1.6 3,368.8 -1.1
天然气 亿立方米 108.5 10.2 218.7 6.8
浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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