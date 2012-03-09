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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 15:14 BJT

更正:〔中国能源〕1-2月天然原油产量3,368.8万吨,同比下降1.1%--国家统计局

(更正:原标题有误,应为"1-2月天然原油产量3,368.8万吨".)

路透北京3月9日电---以下是中国国家统计局公布的2012年1-2月原油、天然气和成品油产量数据一览表:

产品名称 单位 2月 同比(%) 1-2月 同比(%)

原油加工量 万吨 3,686.3 3.9 7,653.9 4.0

汽油 万吨 692.0 8.6 1,437.1 8.3

煤油 万吨 167.5 18.8 344.4 21.8

柴油 万吨 1,389.3 4.4 2,868.4 4.4

燃料油 万吨 135.3 -22.6 273.7 -24.3

液化石油气 万吨 186.2 8.0 378.4 6.1

国内产量:

天然原油 万吨 1,632.5 1.6 3,368.8 -1.1

天然气 亿立方米 108.5 10.2 218.7 6.8

浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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