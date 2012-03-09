〔中国钢铁〕中国1-2月钢铁和焦炭产量--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京3月9日电---以下是中国国家统计局公布的1-2月的煤炭、铁矿石和钢材产量一览表:
产品名称 单位 2月 同比(%) 1-2月 同比(%)
焦炭 万吨 3,430.4 4.7 6,893.2 3.3
铁矿石原矿 万吨 8,156.6 24.4 15,308.4 16.3
生铁 万吨 5,341.6 3.8 10,768.1 3.2
粗钢 万吨 5,588.3 3.3 11,261.6 2.2
钢材 万吨 7,127.0 10.7 13.929.4 4.6
--整理 宿泱韫; 审校 黄凯
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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