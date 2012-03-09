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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 15:04 BJT

〔中国钢铁〕中国1-2月钢铁和焦炭产量--国家统计局

路透北京3月9日电---以下是中国国家统计局公布的1-2月的煤炭、铁矿石和钢材产量一览表:

产品名称 单位 2月 同比(%) 1-2月 同比(%)

焦炭 万吨 3,430.4 4.7 6,893.2 3.3

铁矿石原矿 万吨 8,156.6 24.4 15,308.4 16.3

生铁 万吨 5,341.6 3.8 10,768.1 3.2

粗钢 万吨 5,588.3 3.3 11,261.6 2.2

钢材 万吨 7,127.0 10.7 13.929.4 4.6

--整理 宿泱韫; 审校 黄凯

流览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]

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