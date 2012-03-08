《热点透视》澳洲GDP数据表明,经济表现易受中国成长降温影响

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 梁睿雪

路透香港3月7日电---澳洲最新公布的国内生产总值(GDP)表示,经济易受中国经济成长降温影响.出口没问题,但第四季矿业投资进入平稳期.这令经济依赖于疲弱的楼市.矿业投资或会再升温一段时间.但中国政策走向暗示,对矿产需求的增长会放缓.澳洲经济成长的关键看起来不太靠得住.

澳洲在调整方面经验老道:2011年GDP成长2.3%,标志着澳洲连续第20年经济扩张,证明了这个开放式经济和浮动汇率吸收外部冲击的能力,也证明了澳洲央行的实力.矿业出口,特别是对中国的出口,推动了经济成长,但出口占澳洲GDP之比仍仅为20%,矿业投资和相关基础建设仅占GDP的6%.

但矿业繁荣造成了澳洲经济的两重性:作为出口型经济是强劲的,但作为依赖进口的经济而言却又疲软.自2007年末以来,澳洲一直录得净贸易逆差.消费以及对机械设备和工程项目的投资增长步幅,高于收入涨幅,后者被快速增长的中国需求以及高物价推升.

现在中国经济成长正在降温,中国政府也看似决心降下来,目的是将中国经济成长从国有企业引领、出口为导向转向由民间部门和国内消费带领.鉴于中国发展的水平,这并不意味着对大宗商品的需求减少,但这确实暗示对商品需求的涨幅会放缓.

因此尽管澳洲仍可以依赖其对铁矿石和煤炭不断增加的需求,但需求增幅可能会放慢.与此同时,澳洲贸易条件正在恶化,第四季贸易条件跌4.7%,是2009年来首次季度下跌.澳洲并不一定会因矿业而进入衰退.此前工程投资就曾经减少--例如在全球金融危机之时--随后也出现了复苏.但澳洲不可能永远依赖中国来维持经济持续成长.(完)