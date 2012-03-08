《中国新债预测》进出口行七年固息债利率预测均值3.93%,五年债3.85%

* 招标品种: 进出口行七年固息债 五年固息债

* 发行金额: 至多200亿元人民币 至多200亿元

* 预测均值: 3.93% 3.85%

* 预测区间: 3.88%-3.98% 3.78%-3.90%

* 招标时间: 3月9日(周五)10:00-11:00 3月9日(周五)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商) 8位(银行、券商)

路透上海3月8日电---中国进出口银行周五将招标发行七年和五年固息债.路透调查显示,本周已经招标的中期利率产品需求均还不错,再加上市场预期2月居民消费价格指数(CPI)涨幅可能重回下降通道,乐观情绪或助涨投标热情.预计两期金融债的中标利率均将略低于二级市场水平,预测均值分别为3.93%和3.85%.

"这周招标的五年和七年的利率产品,需求都还不错,"华东一银行交易员称,"最近资金面很宽松,不仅大行有配置需求,现在小行也出来拿债."

他并指出,由于资金面宽松,银行的配置需求偏大,明天进出口行这两期金融债将延续近期一级市场的暖势,中标利率将略低于二级市场水平,预计七年期品种利率在3.95%附近,五年期品种为3.85%左右.

路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着食品价格的回落,加之今年农历春节提前至1月,将于周五公布的中国2月CPI同比涨幅将大幅回落至4%下方,预计在3.4%左右,有望扭转持续24个月的负利率状况.[ID:nSB2020085]

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新收益率3.9596%;五年期品种最新收益率3.8529%.

上述两期债为进出口行今年第三期和第四期金融债.具体条款如下:

第三期 第四期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/固息

招标时间 3月9日10:00-11:00 3月9日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 3月13日 3月20日

发行期 3月9日-3月13日 3月9日-3月20日

上市日 3月19日 3月26日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

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上述两期债,首场招标发行数量为150亿元人民币;首场招标结束后,发行人均有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)