分析：美国男性收入增长让“女主内”渐成趋势

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月8日电（记者 Tiziana Barghini）---一张27岁时的照片是曼西尼（Susanna Mancini）的珍爱之物，照片中的她佩戴墨镜，笑脸盈盈。她在照片上对未来的老公留言说：“可惜你看不到我的眼睛，我那犀利的雅皮士眼神太让我骄傲了！”

曼西尼早期正是凭借这股傲劲闯荡律师生涯，她事业成功、收入不菲。第一个孩子出生后，她继续坚持工作。第二个孩子出生后，她在花旗（Citibank）晋升到更高的职位。

但让她始料未及的是，一个没有想到的原因终止了她的升迁--她丈夫的事业更是如日中天。2005年，她辞去了工作，当时她的收入是六位数，而她丈夫的收入达七位数。

现年50岁的曼西尼说：“当时，我赚得显然只是零用钱。对我来说真的是一个机会，让我无需成天拴在办公桌、可以去做其他事。”

根据美联储即将公布的一项调查，曼西尼的情况并非个案。

调查显示，1993-2006年期间，接受过大学教育、配偶学历相似的女性劳动力人数年均减少0.1个百分点，这与1976-1992年期间的增长2.4%截然相反。

而如果还是保持这样的增长速度，那么2008年美国劳动力中上述教育程度的女性还可以多出164万，这一数字可占到当年总劳动力的比约1%的比例。

**技能人才流失**

美国纽约联储资深经济学家、上述调查作者之一Stefania Albanesi称，当国家无法让高技能人才发挥作用时，这样的劳动力损失可能伤害美国的经济增长。

美国整体失业率虽居高不下，但一些领域却存在技能短缺问题，而拥有大学学历的人群中失业率也只略高于4%。

Albanesi将受过良好教育的已婚女性工作人数减少归因于美国高收入人群薪酬激增，特别是男性的薪酬。

“过去二十年，受过良好教育的男性薪酬大幅增长，以致于让他们妻子的收入相形见拙，”Albanesi说。

“结果是，有些已婚女性中途退出职业生涯，而那时正是她们的丈夫事业更加辉煌之际。她们不再拿那份已不需要的薪水，也就永远的告别了职场。”

**“女主内”渐成趋势 **

虽然只有少数家庭可以做到坦然放弃一份收入不菲的工作，但这种趋势却不仅仅局限于高收入阶层，同时也在年收入8万美元左右的家庭中蔓延。

德维塔（Julie Divita）在一家服装公司作为初级营销助理工作18个月后，就因为有了孩子离开了工作岗位。

“我是想重新回去上班的，但好像成心似的，我休产假的第一天，我丈夫就涨了工资，涨幅还相当于我的工资。那已经是25年前的事了，而我从那时起也就一直‘呆在家里’了。”

当然，也有一些珍稀级的“家庭妇男”，他们有着与上述女性类似的经历。

一位在华尔街职务不低、不愿透露姓名的职业女性说：“他（她的丈夫）三年前失业，然后就一直找工作，但他对找工作似乎不太积极。”

（完）