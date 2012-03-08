〔欧元债市〕德债微跌,关注欧洲央行会议和希腊换债

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦3月8日电---德国公债周四盘初微跌,因市场乐观认为,希腊能获得足够债权人的支持,完成债务重组,避免无序违约.
但在欧洲央行政策会议召开前,市场相对平静.会议料将决定维持利率在1%不变.
数家主要银行和养老基金周三表态支持希腊的换债计划,令周四该协议获得通过的可能性大大增加,这是确保希腊获得第二笔援金的关键.[ID:nSB2020799]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。