〔欧元债市〕德债微跌,关注欧洲央行会议和希腊换债

路透伦敦3月8日电---德国公债周四盘初微跌,因市场乐观认为,希腊能获得足够债权人的支持,完成债务重组,避免无序违约.

但在欧洲央行政策会议召开前,市场相对平静.会议料将决定维持利率在1%不变.

数家主要银行和养老基金周三表态支持希腊的换债计划,令周四该协议获得通过的可能性大大增加,这是确保希腊获得第二笔援金的关键.[ID:nSB2020799]