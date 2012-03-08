(重温稿)《中国新债预测》国开行一年固息债利率预测均值3.63%,略低于二级市场

* 招标品种: 一年固息债
* 招标金额: 至多150亿元人民币
* 预测均值: 3.63%
* 预测区间: 3.55%-3.66%
* 招标时间: 周五(9日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商)
路透上海3月8日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周五将招标发行一年期固息金融债.路透调查显示,央票停发以后,市场一年期左右的利率产品供给偏少,在资金面宽松的背景下,机构累计了一定的需求,预计机构参与本期金融债投标的热情偏高,中标利率预测均值为3.63%,略低于二级市场水平.
"一年央票停发有段时间了,现在市场上一年期左右的利率产品不多."上海一银行有银行交易员称,"机构买不到一年期央票,可能会买点一年期的国开债代替."
央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.
上述交易员并表示,近期流动性宽松,但利率产品供给主要集中在5-7年的中期品种,一年期左右期限供给偏少,再加上一年期央票停发已有时日,市场累积了一定的配置需求,预计机构参与该期金融债的投标热情偏高,中标利率将低于二级市场水平.
中债登银行间一固息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报价为3.6445%.
该期债为国开行今年第11期金融债.具体条款如下:
第11期
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发行总量 不超过150亿元
期限/计息方式 一年/固息
招标时间 3月9日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 3月13日
起息日 3月13日
分销期 3月12日-13日
上市日 3月14日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进