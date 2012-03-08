克莱斯勒召回21万辆吉普自由客SUV

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律3月7日电---克莱斯勒宣布召回近21万辆吉普自由客（Jeep Liberty）运动型多功能车（SUV），原因是可能存在的部件腐蚀问题或导致车辆行驶中失控。

克莱斯勒由菲亚特FIA.MI控股，预计将召回209,724辆2004年到2005年款的吉普SUV。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）文件称，美国有些州使用盐粒化雪，或对部分车型配置的后方下控制臂造成腐蚀，继而引起断裂。

NHTSA称，克莱斯勒未收到与此相关的事故或伤亡报告。

NHTSA并称，此次召回预计将从4月底开始，所有相关车辆的后方下控制臂将被更换。

NHTSA表示，2011年4月收到9起相关投诉，而后对此问题展开初步调查，去年9月将调查升级为工程分析。（完）