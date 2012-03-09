《中国基金焦点》产业升级亟待本土并购基金相助,惟"破茧成蝶"有待时日

* 部分两会代表提出大力发展并购基金

* 国内并购环境尚不成熟

* 并购基金的融资和退出渠道单一

* 三五年本土并购基金才会走上前台

作者 林琦

路透上海3月9日电---在中国类似美国凯雷[CYL.UL]、黑石(BX.N)和KKR(KKR.N)这样的大型并购基金可谓屈指可数,这类基金对公司控股权的争夺,让其获得了"门口的野蛮人"这一并不太雅的称谓,但值得注意的是,中国未来的产业结构调整将绕不开这类资本的推动.

"两会"期间部分全国人大代表力推并购基金,希望借此推动国内产业升级,但在目前的条件下,人才缺乏、融资渠道溃乏及退出渠道单一,将成为国内并购基金发展的拦路石,预计短期内难以在国内迅速壮大.

全国人大代表、证监会上市部副主任欧阳泽华近日指出,并购重组的交易结构和融资支付千变万化,因此监管层应放开融资产品设计,在市场化的融资架构下,大力发展并购基金和多元化债券产品.

"中国经济调结构,产业升级,将促进鼓励并购基金的发展,"独立研究机构清科集团研究中心研究总监段宁宁认为,"不过本土并购基金的崛起会慢一些...预计3-5年后本土并购基金才会形成一股力量."

她举例称,并购基金所需既懂企业管理、又懂投行和基金运作的复合型人才目前国内还很少,这种人才的培养需要数年的时间.就象近年来本土创投资本的快速发展,与之前海外同行在中国的培育和开拓有关联.

目前国内的大型并购基金仅有弘毅资本和中信资本等少数几家.据清科数据,近几年新成立的并购基金较少,去年仅两家.

中国大型投行--中金公司去年曾试点组建一只初期规模达15亿元的并购基金;近期有国内媒体报导称,国内券商成立并购基金的方案推出时间窗口渐近.而政府投资公司、企业以及高新园区等均有意参与券商系并购基金,初期可能出现上百亿元的基金.

畅销小说及电影《门口的野蛮人》再现了美国20世纪一起最知名的恶意并购案,KKR最终取得美国烟草和食品生产商纳贝斯克的控股权.因经常对企业恶意并购,并购基金(buy-out fund)亦有了"门口的野蛮人"的绰号.其实并购基金是私募股权投资基金(PE)的一个分支,其通过取得企业的控制权,然后通过分拆重组及运营,持有一段时间后再上市或转售.

2011年全球并购基金的可投资额达3,850亿美元,占同期PE可投资规模逾四成.去年美国并购基金参与的并购占总规模近两成,而中国并购基金才刚起步,其并购规模占比不到1%.

**并购环境尚不成熟**

并购基金的发展,需要一个企业股权架构相对分散的环境,这样才有利于并购基金趁虚介入,夺得控股权.瑞银亚洲投资银行部主管金弘毅表示,目前国内大部分中资企业的大股东,不是民企老板就是国企.真正完全的股权分散,相信还需要很多年的时间.

"即便是像香港、新加坡这种市场,经过了那么多年的资本市场运作,大的公司没有单独的大股东,我想也就是几家公司.如果没有那么分散的股权的话,你想做是很难的."他说.

而且中国企业界对并购的疑虑仍较多.凯雷集团2005年曾一度想并购国内大型机械公司--徐工集团,但因业内反对呼声较高,三年后无疾而终.此后,凯雷在中国已基本不再寻求控股权收购.

"发展并购基金是一个大趋势,但目前尚有待条件的成熟,以及企业家心态观念的转变."凯雷中国区企业传讯董事周红旗表示.

他并指出,这需要大家对并购基金有一个客观认识,即不仅只有央企国企并购才会带来转型和效率提高;同时国内亦需要有一个公平的市场环境,对待民营资本和海外资本一视同仁.

但海外市场或许会是接下来国内并购基金小试牛刀的初战场,段宁宁就预计,未来几年会有更多的本土并购基金联手中资企业寻求海外并购机会,而国内市场因并购基金目前数量少且规模小,短期内并购基金参与大并购项目的机会不多.

2月中信资本就联手三一重工(600031.SS)收购德国工程机械生产商普茨迈斯特公司100%股权,交易总金额3.6亿欧元,不过中信资本仅占10%份额.

**融资及退出渠道单一**

即使有了项目源,国内并购基金亦是有心无力.融资渠道单一,令基金掌握的"弹药"奇缺;而退出渠道只有上市一条路,并购基金手中"猎物"要转手也颇为困难.

周红旗指出,按国际惯例,并购基金基本会采用杠杆收购模式,即70-80%的收购资金来自于发行债券、银行贷款或优先股等多种融资工具,而国内所能借助的杠杆通常只有银行贷款.

"国内银行并购贷款门槛比较高,不是所有借款人都能满足条件,"段宁宁表示,国内银行一般会要求并购贷款借贷人的贷款额不能超过收购资金的50%,期限不超过五年.

从美国经验来看,高收益债券(又称垃圾债)一般占杠杆并购融资规模的两至三成,而高收益债在国内属于空白.

欧阳泽华建议,中国未来发展多元化债券市场,丰富债券产品,拓展并购融资渠道.同时,应在市场化原则下,推动放松公司债规模不得超过企业净资产40%的限制,并简化缩短债券审程程序.

全国政协委员、上海证交所理事长耿亮近日已公开表示,希望上证所上半年能推出高收益债,发债主体将包括在融资上有一定困难的高科技创新型小微企业等.

一些业内人士还指出,并购基金在整合目标企业后,通常需要通过上市,股权或资产转让来实现退出.目前国内市场,股权转让市场尚不发达,而企业上市需要相当高的条件,并需经过层层审批,花费时间较长,因此并购之后再转让也是一件"麻烦事".(完)