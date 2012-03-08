《外汇动态》欧洲开盘:希腊换债最后期限将至,欧元从三周低点反弹

0738GMT--欧元兑美元EUR=日内上涨0.4%,至1.3169,从昨日所及三周低点反弹,因市场对民间部门在今日最后期限前参与希腊债务互换的程度持谨慎乐观看法.
欧洲央行将在1245GMT公布利率决定,料维持利率不变.
欧元兑日圆EURJPY=R日内上涨1%,至107.11日圆,此前日本数据显示,1月经常帐出现赤字,为三年来首见.而冒险意愿升温激励风险偏好,从而支撑欧元.
美元/日圆上涨0.5%至81.30,反弹向近期所及九个月高位81.87.(完)
--编译 丁琦;审校 徐文焰
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