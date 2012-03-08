〔中国票据市场〕转贴利率低位徘徊,未来下行空间仍令人期待

路透上海3月8日电---中国票据市场转贴利率周四低位盘整,一方面信贷规模宽松且货币市场利率节节走低,另一方面机构普遍对经济形势并不乐观,政府亦调低了今年经济增长的目标,这均使得机构对转贴利率的进一步走低充满期待.

交易员称,宏观经济走势不振使得银行贷款投放进度受阻,作为信贷规模调节利器的票据业务于是受到热捧,上月以来转贴利率持续下行,六个月左右银行承兑汇票成交价格目前在年息6%左右的位置徘徊.

"信贷规模宽松嘛,贷款投放不是很好,可能跟中小企业的信贷(投放不利)有关,经济形势不是很好,"华东一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四七天及14天期品种回落,隔夜利率则持稳.央行本周连续动用正回购以回收资金,但由于到期规模较大,仍投放了30亿元人民币,助推了资金面的宽松之势.[CN/CN]

面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".[ID:nSB2013513]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 6.4810/6.1795 6.7800/6.4858 7.7564/7.2469

上日 6.4858/6.1843 6.7944/6.4950 7.7673/7.2469

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变动 -0.48bp/-0.48bp -1.44bp/-0.92bp -1.09bp/ 0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价跌势不止**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.4282%,较上日的5.4386%继续走跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3221/3.2681 3.3540/3.2979

上日 3.3421/3.2811 3.3680/3.3099

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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