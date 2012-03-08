〔中国债市〕人民币利率互换延续跌势,市场关注明日公布的CPI数据

路透上海3月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周四延续跌势,资金面维持宽松,令短端品种持续下行,并带动长端回落.政策面短期缺乏信号,2月居民消费价格指数(CPI)或将为市场提供指示.

"看看明天的CPI怎么样吧,市场普遍预期是CPI不会高,如果真比较低的话,说明短期紧缩政策也不会有,资金不太可能紧,IRS长端还可以再跌一点,但是有限."北京一银行交易员称.

他进一步解释,"下跌有限"的原因是CPI数据下滑的预期已在目前IRS中充分反映,因此一定程度上缓释了该数据对市场的影响.

路透综合20余家机构预测中值结果显示,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将大幅回落至4%下方,预计在3.4%左右,有望扭转持续24个月的负利率状况.[ID:nSB1424238]

本周五(9日)国家统计局将公布中国2月居民消费价格指数(CPI).

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.2520/3.3700 3.1500/3.2433 3.1950/3.2867 3.3267/3.4233 3.2825/3.5825

周三 3.3500/3.4540 3.1950/3.2900 3.2350/3.3283 3.3517/3.4450 3.2850/3.6175

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变动 -0.0980/-0.0840 -0.0450/-0.0467 -0.0400/-0.0416 -0.0250/-0.0217 -0.0025/-0.0350

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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