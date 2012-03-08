《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦3月8日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:如果从一个较广的视角来看,就会发现空头旗形形态一再出现.最新的一个空头旗形形态于周二被向下突破,目前正升向1.3205,以确认并证实脱离该形态.该点位亦呼应小时图中修正波浪形态的目标位.因此欧元将尝试跌破1.2974/1.3011(B浪低点以及55日移动均线切入位)的关键支撑区域.
英镑/日圆:1)该交叉汇率已触及理想的上档修正目标水准,即历时数年的下降楔形顶部,若要完成该形态的构建,还需要在116.80日圆下方触及低位(在112日圆区域最为理想).2)该货币对可能正形成一个头肩顶形态,颈线切入位在126.51. 3)我们正在针对周二标志性的阴线展开修正,估计在主体中点128.30日圆附近会出现卖单.
新西兰元/美元:最初的跌势一如预期般在55/233日移动均值通道附近受到支撑,目前正对第一波跌势进行修正.短期内该货币对很可能将升至0.8230/45美元的关键阻力区域和首要修正目标.预计今日或者最晚明天会出现顶部,此后将再度尝试突破前述移动均值通道,而且很有可能成功.(完)
--编译 徐文焰;审校 丁琦
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