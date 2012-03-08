〔中国债市〕现券收益率盘整,经济数据公布前夕观望氛围浓重

路透上海3月8日电---中国银行间债市周四现券收益率止跌走稳,尽管市场流动性依然宽松,但随着收益率的逐步下行,加上明日将公布通胀等宏观经济指标,机构心态趋于谨慎,买盘渐渐收手.
交易员指出,市场普遍预期2月份居民消费价格指数(CPI)将明显回落,但如果回落程度在预期之内,市场已提前反应因而不会再出现太大影响.此外,明日有多只新债发行,招标结果也将对二级市场走势做出指引,因而机构今日普遍持观望态度.
"上午(收益率)有些下行,下午还好,...市场钱多,但是都不敢出手,"华东一银行交易员称.
他认为,除了等待宏观经济指标的公布等原因外,近期股市波动对债市的影响较为明显,尤其是对欧债危机进展等外围经济颇为敏感的欧美股市走势,市场亦在观望.
国家统计局将于周五(9日)公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI)及CPI等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着食品价格的回落,加之今年农历春节提前至1月,中国2月CPI同比涨幅将大幅回落至4%下方,预计在3.4%左右,有望扭转持续24个月的负利率状况.[ID:nSB2020085]
中国国家开发银行[CHDB.UL]和进出口银行明日共计将发行三期新债.[ID:CN2022133][ID:nSB2022075]
剩余期限近10年的国债110024券最新成交价CN110024=CFXS为3.52%,上日尾盘为3.5453%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.3262 2.9437
上日 2.3251 3.0978
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4920/3.4329
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9436/2.8982
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6795/3.6222 (完)
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--发稿 曾菱; 审校 林高丽
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