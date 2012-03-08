〔中国汇市〕人民币兑美元续收低,中间价波幅扩大迹象值得关注(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币兑美元收盘续跌

* 非美货币反弹,但人民币中间价仍不振

* 近期中间价波幅有扩大迹象

* 或有引导即期汇价加大波幅的政策意味

路透上海3月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四续收低.隔夜非美货币反弹,但人民币中间价仍未能扭转下行趋势,持续拖累即期汇价表现.

交易员认为,近期人民币中间价波幅似乎有逐步扩大的迹象,可能蕴含着引导即期汇价加大波幅的政策意味,这一局面将如何演变值得关注.

"其实这个时点扩大(人民币)波幅用处不是特别大,盘中很少能触及0.5%的涨跌限制,最终目的还是为了汇率制度的改革,促进人民币的国际化,"华南一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3165 6.3120 6.3170 6.3235 6.3213 6.3099

上述交易员并谈到,尽管近期海外美元走强是人民币短期弱势的重要因素,但人民币中间价回落速度较以往明显偏快,有刻意为之的迹象,这可能预示央行的政策意图,即通过中间价来加剧即期汇价的双向波动,为扩大人民币波幅做准备.

中国人民银行行长周小川表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.[ID:nSB2020967]

中国央行货币政策委员李稻葵亦称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.[ID:nSB2016641]

纽约汇市美元周三全面下跌,之前一份报导引述美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员的话称,联储正考量一项新的公债购买计划以支持脆弱的美国经济复苏.此举无疑将削弱美元价值.[FRX/CN]

以下为北京时间16:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3020/60 6.3040

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3075/85 6.3080

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水100点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3265元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞/曾菱; 审校 张喜良

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