〔中国企业〕复星集团今年投资将向消费类转型,规模不低于200-300亿元--董事长

路透北京3月8日电---中国复星集团董事长郭广昌周四表示,未来集团新的投资将向消费类转型,预计今年在该领域的投资规模将不会低于200-300亿元人民币.

他在中国两会(人大和政协)期间召开的记者会上并称,未来投资仍将国内外并重,并以投资现有品牌的方式展开,尤其是在奢侈品领域.

"我们去年在消费领域的投资达200-300亿元,今年投资规模不会低于这一水平."郭广昌并指出,尽管旗下钢铁业务会继续向低能耗等方向发展,但新的投资则将向消费类转型.

他并称,看好中国未来几年的消费增长潜力,且公司近期亦已开始关注中国本土的消费类品牌,包括服装和食品连锁等.

"服装、旅游、文化都是我们的方向,也包括金融消费,保险、资产管理等,这些方面都是我们看好的."他称.

郭广昌本周稍早对路透表示,集团旗下国内最大的综合类民营企业--复星国际(0656.HK)此前筹得的150亿元资金将进入旗下的几只基金,而投资方向主要是国内外的消费品行业.且海外投资方面,将继续关注时尚品牌、度假村、食品品牌和连锁等奢侈品消费领域.[ID:nSB2017739]

去年5月,复星国际宣布与其关联企业共同出资近8,500万欧元,认购希腊珠宝商Folli Follie(HDFr.AT)定向增发的股份,占其扩大后股本9.5%;去年复星并参股法国度假村经营者--地中海俱乐部CMIP.PA.

以上海为基地的复星集团主要五大业务板块为钢铁、矿业、房地产、医药、金融及零售."复星系"繁杂庞大,拥有多家中港上市公司的股份,包括复星医药(600196.SS)等及参股豫园商城(600655.SS),分众传媒FMCN.O,利尔化学(002258.SZ)等.另外,复星国际还透过复星医药间接持股中国最大药品分销商--国药控股(1099.HK).(完)

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