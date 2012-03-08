〔路透基点〕万达集团新增两笔联贷,继续在贷款市场积极融资--RLPC

路透香港3月8日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导,南京万达广场投资有限公司在寻求18亿元人民币四年期贷款,用于南京万达广场开发项目;另外,泰州海陵万达广场投资有限公司也在寻求获得一笔5亿元人民币的贷款.
这样一来,万达集团在江苏的融资计划在三个月内增至四例.该集团去年12月末为无锡惠山万达广场取得9亿元人民币三年期贷款,今年1月为镇江万达广场取得5.5亿元人民币八年期贷款.
对于南京万达广场投资有限公司18亿元人民币的贷款,中国银行江苏省分行将担任委托主办行.中国工商银行可能担任共同主办行.中国建设银行、中国招商银行、上海浦发银行等几家银行也在寻求获得内部信贷审批参与其中.
此项贷款利率为中国人民银行利率的105%,全部费用较指标利率高20%.
贷款按半年分期偿还,有一年的宽限期.一位消息人士称,回覆期限为3月中旬.
这笔贷款以土地抵押,由借款方母公司大连万达商业地产股份有限公司担保.
资金将用于江宁区万达广场项目开发.据大连万达官网,江宁万达广场在2月22日破土动工.
一位消息人士称,泰州海陵万达广场投资有限公司也在寻求5亿元人民币10年期贷款,用于在泰州的商业和住宅地产综合项目的日常运作.
中国银行江苏省分行为委托主办行.中国招商银行和江苏银行也计划参加该案.
该贷款利率为中国人民银行利率的105%.全部费用较指标利率高15%.
还款来自广场租赁收入.
这笔贷款有母公司大连万达商业地产股份有限公司以及整个这块地产做担保.
计划3月末签约.
根据万达网站介绍,大连万达商业地产是隶属万达集团的龙头地产开发商,该公司计划公司计画2012年时增加到70座广场.(完)
--编译 李爽; 审校 蔡美珍