豪华车在日内瓦车展大放异彩

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦3月7日电（Andreas Cremer/Jennifer Clark）---来到日内瓦车展豪华车展区，就别再惦记节支措施了。

兰博基尼和法拉利带来了一些迄今最昂贵的车型，表明经济衰退期间豪华车对全球富人的魅力丝毫不减。

大众(VOWG_p.DE)旗下的宾利在车展展示了拥有12气缸的概念车型--EXP 9 Falcon，这款光彩夺目的多功能运动车（SUV）胜过当前所有上市车型，指导价为18万欧元。

布加迪展示的是很有销售潜力Grand Sport敞篷跑车系列，这款Vitesse版车型拥有1,200匹马力的功率，售价将高达169万欧元。

美国追踪汽车销售和营销的网站edmunds.com主编Scott Oldham称，“漫步在日内瓦车展的大厅，任何认为紧缩年代奢侈之风锐减的人士都会三思。”

兰博基尼展示的是全球仅限一辆的Aventador Jota，已经以210万欧元售出，该公司不会对外披露买家的身份。

该公司执行长温科尔曼（Stephan Winkelmann）对路透表示，“有些迹象让我们憧憬今年情况可能较去年更胜一筹。”（完）