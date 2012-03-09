豪华车在日内瓦车展大放异彩

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦3月7日电（Andreas Cremer/Jennifer Clark）---来到日内瓦车展豪华车展区，就别再惦记节支措施了。
兰博基尼和法拉利带来了一些迄今最昂贵的车型，表明经济衰退期间豪华车对全球富人的魅力丝毫不减。
大众(VOWG_p.DE)旗下的宾利在车展展示了拥有12气缸的概念车型--EXP 9 Falcon，这款光彩夺目的多功能运动车（SUV）胜过当前所有上市车型，指导价为18万欧元。
布加迪展示的是很有销售潜力Grand Sport敞篷跑车系列，这款Vitesse版车型拥有1,200匹马力的功率，售价将高达169万欧元。
美国追踪汽车销售和营销的网站edmunds.com主编Scott Oldham称，“漫步在日内瓦车展的大厅，任何认为紧缩年代奢侈之风锐减的人士都会三思。”
兰博基尼展示的是全球仅限一辆的Aventador Jota，已经以210万欧元售出，该公司不会对外披露买家的身份。
该公司执行长温科尔曼（Stephan Winkelmann）对路透表示，“有些迹象让我们憧憬今年情况可能较去年更胜一筹。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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