(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持于近期水准,期初负数操作较多

* 期初负数操作渐多

* 月底央行理监事会议将举行,银行以短拆因应

* 短票量多,利率随之微扬

记者 林妙容

路透台北3月8日电---台湾银行间短期利率周四持于近期水准.提存期初银行采负数操作渐多,放款较为积极,部分本地银行开始出现资金缺口.但场内闲钱供应充足,整体市况平稳,供需有序.

资金调度人士指出,今天场内资金水位平平,不致过份宽松,且期初各家金融机构就自身情况调度,没有紧张气氛,市况从容.且今日央行存单到期金额足以供应今日交割的364天期存单,虽有1,000亿台币的存单发行紧缩因子,对各家银行的资金调度仅有小幅影响.

"最近没有什么影响市场的特别因素."一民营银行人士称.

不过,由于央行将于本月22日举行第一季理监事会议,各家银行在等待央行总裁做出货币政策评论之际,在资金调度上以短拆因应,跨月调度较不受青睐,以规避可能的风险.

央行周三宣布364天期定期存单加权平均得标利率为0.878%,落在市场预估的0.87-0.89%区间内,较上月0.887%下行0.9个基点.[ID:nST0508685].

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日收在0.399%;区间在0.299-0.700%,同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.720%,与上日相同.

**短票发行量走升**

短票方面,票券商指出,发票量今日摆脱前几日低迷不振的状况,终于扬升.发票量供给变多,给予银行端较多的资金去化选择,带动指标短票利率跟着微幅扬升,令数日来平淡的市况终有一丝热络.

票券商称明日周末发票量将维持与今日相当的水准,利率也预期与今日相去不远.待下周一起发票量再度减少,利率才有机会再度回落.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84-0.85%,上日在0.84%;大区间仍在0.83-0.85%.

今日央行共发行3,312亿台币存单,含1,000亿台币364天期,相较存单到期金额2,956亿,存单发行余额增加356亿.[TW/MMTCN]

周五存单到期2,465.5亿台币.下周存单到期总额为1兆5,628.5亿台币,依序为周一5,561.5亿,周二400亿,周三5,207亿,周四1,841亿,及周五2,619亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为18亿台币,累计超额准备为负325亿台币,加计前期1%的超额准备为536亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周四持稳,今日虽有500亿台币的10年期公债还本,不过昨日也有400亿台币10年公债交割,因此整体资金状况并未更趋浮滥.

资金调度人士指出,这两日有感觉投信与银行的找券需求增加,除银行因公债还本导致手头资金变多外,投信则因连日卖超台股,使得资金回流,不过投信与银行找券仍以公司债为主,对公债的利率要求相对坚持.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.

一证券商调度人士称,周日还有300亿台币的15年公债到期,下周一会拨款入帐,届时寿险业者的资金也会变多,但因周二也有400亿的20年公债要标售,周五交割,两相抵销下,将不至让RP利率有变动机会.

20年乙类公债101/乙一将在13日标售,金额400亿台币.

投信业者本月以来已连续五个交易日卖超台股,累计金额48.75亿台币.(完)