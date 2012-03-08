〔伦敦美债〕公债收益率上升,因希腊债务互换前景趋好

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦3月8日电---美国公债收益率周四上升,走势与德国公债一致,因希腊有望完成债务重组从而避免无序违约,这压制了对具有避险功能的公债的需求.
指标10年期公债收益率US10YT=RR上升2.1个基点,报1.99%,仍处在去年11月来1.79-2.17%的区间.30年期公债收益率US30YT=RR上升2.4个基点,报3.14%.
美国公债价格与德国公债一道承压,此前数家主要银行和养老基金表态支持希腊的换债计划,令该协议获得通过的可能性大大增加.[ID:nSB2020799]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。