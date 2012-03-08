〔伦敦美债〕公债收益率上升,因希腊债务互换前景趋好

路透伦敦3月8日电---美国公债收益率周四上升,走势与德国公债一致,因希腊有望完成债务重组从而避免无序违约,这压制了对具有避险功能的公债的需求.

指标10年期公债收益率US10YT=RR上升2.1个基点,报1.99%,仍处在去年11月来1.79-2.17%的区间.30年期公债收益率US30YT=RR上升2.4个基点,报3.14%.

美国公债价格与德国公债一道承压,此前数家主要银行和养老基金表态支持希腊的换债计划,令该协议获得通过的可能性大大增加.[ID:nSB2020799]