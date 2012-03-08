〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水本月首次下滑至负值,因柴油需求较强

路透新加坡3月8日电---亚洲近月航煤较柴油升水本月首次下滑至负值,因柴油地区需求令其价格强于航煤.欧洲航煤正苦于寻找出路.
路透数据显示,3月和4月航煤较柴油升水下跌0.1-0.31美元,分别达至负0.34美元和负0.01美元,为2月17日来最低.
越南在上个月放慢购买步伐后,又开始增加进口,国周四取消了柴油进口关税.
越南Petrolimex寻求近33万桶含硫0.25%并于3月底至4月装运的柴油.
PV Oil从一个未知卖家手中购买了约6.3万桶含硫0.25%的柴油,成本加运费价(C&F)为升水1.50美元.该公司稍早从BP手中购买了约12.6万桶该级别柴油.
台湾台塑石化自11月以来出售了首个现货低硫柴油船货,并提供更多中硫柴油,暗示台塑石化出口或正在恢复正常.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 135.42 1.45 1.08 133.97
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.06 1.83 1.36 134.23
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.07 1.80 1.33 135.27
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.77 1.80 1.32 135.97
3月柴油互换 GOSGSWMc1 135.99 1.79 1.33 134.20
4月柴油互换 GOSGSWMc2 136.18 1.67 1.24 134.51 (完)
--编译 侯向明; 审校 王洋