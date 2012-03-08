〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及四日高点,跨月价差升水持坚

路透新加坡3月8日电---亚洲石脑油价格周四触及四日高位,跨月价差升水扩大涨幅并达到一周来最高,因在供给紧张之际需求持续强劲.
公开规格石脑油价格上涨15美元至每吨1098美元,4月下半月和5月下半月跨月价差升水报在每吨24.50美元.
交易商称,亚洲顶级石脑油买家台湾台塑或购买了10-12万吨4月下半月抵达的公开规格石脑油,但这未能获得及时的证实.
虽然有来自欧洲、美国和地中海的船货,但石脑油供给紧张局面或还将持续一段时间.
台湾中油公司也在市场上求购船货,但细节尚不得知.
一位交易商称:"但鉴于当前的环境,台湾中油或将支付20美元高段区间的升水,如果其购买了4月下半月船货的话."
另一位交易商表示,"亚洲船货不足,此影响或持续到4月份."
汽油裂解价差仍处在每桶9.19美元的相对健康的区域,但这较前日下跌0.18美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1098.00 15.00 1.39 1083.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 119.80 1.67 1.41 118.13
97号现货汽油GL97-SIN 138.84 2.34 1.71 136.50
95号现货汽油GL95-SIN 136.90 3.30 2.47 133.60
92号现货汽油GL92-SIN 134.30 2.30 1.74 132.00 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋