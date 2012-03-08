〔国际油市〕亚洲燃料油连续第三日下滑,近月跨月价差跌至八个月低点

路透新加坡3月7日电---亚洲燃料油周四连续第三日下滑,近月4月/5月跨月价差下跌逾50%触及34周低点,而炼油利润率贴水趋陡至少1美元.
3月/4月跨月价差在亚洲交易窗口遭遇卖压,Totsa和Chemoil总计以每吨1.00美元售出至少75,000吨,
4月/5月合约也下跌逾1美元至逆价差每吨2.63美元,成交超过100,000吨.
市场前景一直不好,因市场参与者很难在统一价格高企的市场环境里将供给卖给买家.
一位消息人士称:"当前的需求是如此的低迷,压低了升水."
实货船货的现货升水也一直处于下行趋势,180-sct和380-cst燃料油的现货升水双双降至目前仅稍高于1美元的水准,而一个月前还报在每吨逾10.00美元.
船用燃料油升水也已大跌至每吨2.00美元下方.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $747.60 $5.90 0.80 $741.70
现货380CST燃料油 FO380-SIN $738.05 $6.45 0.88 $731.60
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $740.00 $4.00 0.54 $736.00
380CST船用燃料油升水 $1.95 -$2.45 -55.68 $4.40
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.25 -$0.50 -28.57 $1.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $1.15 -$1.55 -57.41 $2.70 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明