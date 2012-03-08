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债券 | 2012年 3月 8日 星期四 21:43 BJT

〔标题新闻〕IIF总裁查尔斯达拉拉预计投资者对希腊债券互换计划的接受程度将非常高

注:IIF为国际金融协会的英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE5E7MH04O]

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