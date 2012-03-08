〔欧洲汇市〕英镑兑美元因希腊债务协议有望达成而上涨,兑欧元下跌

路透伦敦3月8日电---英镑兑美元周三上扬,追随欧元和其他风险较高资产涨势,因市场愈发乐观认为会有足够的民间债权人参与希腊债务重组.

市场预计周五公布的2月美国就业数据料将强劲,也扶助风险较高资产.

英国央行决定对英镑影响不大--该行并未改变利率或量化宽松政策目标--这正如预期.

会议记录将在3月21日发布,届时市场将寻找政策制定者是否会在今年稍晚选择执行进一步资产购买政策的线索.

英镑表现不及走强的欧元,因市场关注希腊问题进展,且欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,欧元区经济有稳定迹象.

"英镑近期走势将更多受欧元/美元主导...由于人们对于希腊问题的乐观情绪升温,并且德拉吉没有给出立即下调利率的暗示,其立场也更为温和."JP Morgan Private Bank货币策略部EMEA主管Audrey Childe-Freeman称.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.4%,报1.5806美元,脱离本周低点1.5698美元,后者是2月23日迄今最低水准.

不过英镑涨势预计将在200日移动均线1.5883美元下方受限.英镑支撑位在100日移动均线1.5710美元和55日移动均线1.5666美元.

分析师们表示,欧元近期可能因希腊协议的正面结果而上涨.交易商称一德国投资账户对欧元有需求.

欧元兑英镑EURGBP=D4涨0.4%,报0.8385英镑,盘中一度触及0.8399英镑的高位,为逾一周最高,当时其险些触及据传设定在略高于0.8400英镑的卖单.

欧元/英镑进一步料上看100日移动均线约0.8442英镑,并可能测试2月24日高点0.8506英镑.

近期英国数据表明,该国经济或已开始复苏,不过投资者仍担心鉴于英国成长预计至多是萧条,英国央行可能选择进一步量化宽松操作.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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