〔欧元债市〕二线国家公债收涨,受希腊接近达成债务交换协议推动

路透伦敦3月8日电---意大利与西班牙公债周四收涨,因人气改善,市场为希腊债务交换成功做准备,尽管希腊是通过立法途径迫使足够多的债权人参与该协议.

市场愈发相信,希腊能够获得足够多的支持从而可以动用集体行动条款(Collective Action Clauses),因投资者陆陆续续都表示支持该协议.一名希腊政府高级官员表示,已经取得达成债务协议所必需的75%支持率.

"根据今天风险资产市场的表现,越来越多的投资者押注希腊能够获得要求的最低支持率...再通过集体行动条款,债务交换最终得以成功进行,"RIA Capital Markets的策略师Nick Stamenkovic表示.

二线国家公债上涨,因希腊无序违约风险降低,即使这将成为首例通过动用集体行动条款迫使重组的欧元区国家公债.

意大利公债领涨,10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB跌13个基点,报4.81%,使与可比德债利差自9月以来首次将至300个基点以下.西班牙、比利时和葡萄牙等国公债的表现都好于德债,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨.

6月德债期货合约FGBLM1价格下跌21个跳动点至138.35,但仍距离该合约纪录高位138.78不远.3月德债期货合约盘中稍早到期,报140.01.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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