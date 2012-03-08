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债券 | 2012年 3月 9日 星期五 03:05 BJT

〔标题新闻〕匈牙利官员将与IMF举行非正式会议讨论近期进展,目前不会涉及融资协议--IMF代表

注: IMF为国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8E8AUR]

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