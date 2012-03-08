〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受强劲出口与疲弱美元支撑

路透3月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨,受好于预期的美国出口销售数据和与希腊相关的偏多宏观经济因素提振.市场乐观认为希腊能够达成债务交换协议,并能够避免无序违约.
围绕希腊的乐观情绪打击美元下跌,使以美元计价的谷物和大豆在全球更具竞争力,并刺激投资者对包括大宗商品在内的风险资产胃纳.
大豆期货收高,终止七日连跌.
美国农业部(USDA)公布最近一周美国出口销售大豆164.6万吨,高于行业预估的40万-70万吨.
USDA公布的美国豆粕出口销售量为14.01万吨,高于行业预估;豆油出口销售量为1.55万吨,在行业预估范围之内.
USDA称出售给中国16.5万吨2012/13年交货的美国大豆.
在1913GMT,CBOT-5月大豆期货SK2上升10-3/4美分,报每蒲式耳13.37-1/2美元.3月豆粕合约SMK2上升2.8美元,报每短吨367.3美元.
5月豆油合约BOK2上涨,收报每磅53.39美分.
今日CBOT预估大豆成交量为180,240口,豆油成交量为96,222口,豆粕成交量为77,325口.
以下为CBOT农产品期货在2003GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 635.50 -3.25 -0.5% -1.7%
CBOT大豆Sc1 1338.50 11.75 0.9% 11.7%
CBOT豆粕SMc1 367.20 2.70 0.7% 18.7%
CBOT豆油BOc1 53.39 0.41 0.8% 2.5%
CBOT小麦Wc1 634.75 -4.50 -0.7% -2.8%
CBOT稻米RRc1 1393.00 -30.00 -2.1% -4.6%
EU小麦BL2H0 203.75 -1.75 -0.9% 0.6%
NYMEX原油期货CLc1 106.79 0.63 0.6% 8.1%
道琼工业指数.DJI 12,924 86 0.7% 5.8%
现货金XAU= 1700.00 15.24 0.9% 8.7%
欧元/美元EUR= 1.3266 0.0121 0.9% 2.5%
美元指数.DXY 79.1720 -0.5400 -0.7% -1.3%
波罗的海
干散货指数.BADI 812 14 1.8% -53.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李春喜;审校 利棣儿