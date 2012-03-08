〔全球金市〕金价上涨1%,因希腊债务互换协议及经济面的乐观人气

* 金价追随风险较高资产上涨,因希腊协议乐观人气

* 央行宽松政策预期料支撑金价

* 市场聚焦希腊债务互换协议

* 市场关注:周五公布的2月非农就业数据

路透纽约/伦敦3月8日电---黄金周四上涨1%,连续第二天追随欧元和美国股市上扬,因希腊债务协议行将达成,全面提振金融市场.

周四希腊接近与民间投资者完成债务互换协议,金价涨速加快.不过,欧洲央行(ECB)意外对通胀发布警示,并且下调成长预估后,黄金脱离高位.

周三一份报导称美国联邦储备理事会(美联储,FED)正考虑一种新型的公债购买计划,当时金市人气受到激励.年初迄今,黄金因美国利率近零前景大涨了近9%.

鉴于美联储和欧洲央行将继续推行宽松货币政策以刺激经济成长的预期,投资者认为黄金将继续上涨.上周三金价因有关近期无宽松政策推出的担忧而重挫5%.

2019GMT,现货金XAU=上涨1.1%,报每盎司1,702.70美元.

尽管连续两天上涨,但黄金仍有可能录得连续第二周下挫,此前其于周二大跌2%,因希腊债务问题催生投资者焦虑情绪,令金价跌破200日移动均线.

美国4月期金GCJ2结算价上涨14.80美元,报每盎司1,698.70美元,路透初步数据显示成交量较30日均值低约10%,但高于之前一交易日.

黄金投资者也等待周五公布的美国2月非农就业数据,因该数据可能影响美元走势,从而左右金价.

"...黄金实际上因市场信心增长而上涨.希腊再度出现较大问题的可能性很低,而美国经济又正处于复苏."渣打银行分析师Daniel Smith称.

尽管黄金价格在过去11年里连续上涨,但其避险魅力在近期几次大幅下挫后有所降低,即使欧元区仍面临希腊无序违约的风险.

USAA Precious Metals and Minerals Fund经理Dan Denbow表示,如果出于较短线交易,以及投资者为流动性目的而售出黄金的原因,该金属再度测试接近每盎司1,500美元的去年12月低位,并不会令人感动意外.

现货银XAG=上涨1.4%,报每盎司33.84美元.现货铂金XPT=上涨2.1%,报每盎司1,659美元.现货钯金XPD=上扬2.5%,报每盎司697.70美元.

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最新价格/ 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1698.70 14.80 0.9 1683.60 1704.80 142,236

COMEX 5月白银期货 33.831 0.246 0.7 33.360 34.185 36,853

COMEX 4月铂金期货 1656.70 29.40 1.8 1630.30 1664.00 8,394

COMEX 6月钯金期货 699.45 14.10 2.1 685.65 704.70 2,741

现货金 1702.70 17.94 1.1 1683.85 1703.46

现货银 33.840 0.460 1.4 33.360 34.140

现货铂金 1659.00 33.51 2.1 1631.50 1659.00

现货钯金 697.70 16.90 2.5 687.50 700.50

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=