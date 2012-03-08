〔美国债市〕公债价格收低,受希腊债务交换支持率增加打击

* 民间债权人料支持希腊债务交换协议

* 公债收益率接近近来交投区间的中部

* 分析师预计2月美国新增非农就业岗位21万个

路透纽约3月8日电---美国公债价格周四收跌,因围绕希腊债务交换的乐观情绪激励投资者转向风险资产,离开避险的美国公债.

不过公债跌幅受限,因投资者认为欧债危机的更长期前景仍然不明,许多人认为欧债危机最终会影响到全球经济增长.尽管公债收益率(殖利率)小幅走高,但仍然接近近来处于历史低点区间的中部.

市场人士也蓄势以待周五美国将公布的2月非农就业数据,该数据料显示2月就业增长良好.

"市场的表现都和冒险操作有关,人们认为希腊将会通过债务交换协议,纷纷转入股市.而且人们预期美国经济正在复苏,"D.A. Davidson & Co驻西雅图的固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley表示.

一名希腊政府高官表示,超过75%的希腊民间债权人已经加入债务交换协议.希腊设定最低需要75%的参与率才能推进债务交换协议,消息暗示目前的参与率接近希腊政府的目标90%.

美国10年期公债价格跌13/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报2.02%,周三尾盘报1.98%.收益率距离自11月以来的交投区间1.79%-2.17%的中部不远.

30年期公债价格跌1个大点,收益率报3.17%,周三尾盘报3.13%.公债跌幅随着美股进一步上涨而扩大,标准普尔500指数.SPX涨1%.

"我们的关注点都集中在欧洲和美国非农就业数据,"Cabot Money Management的固定收益资产经理William Larkin表示.

今日公布的初请失业金数据高于预期,但对债市交易几乎没有影响,因投资者都在等待2月的非农就业数据.

路透调查的分析师预测为,2月新增非农就业岗位21万个,低于1月的24.3万.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四再次买入较长期公债,作为其最新的经济刺激计划的一部分.美联储购买了51.05亿美元公债,到期日在2020年8月至2021年8月.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-) 0.306

五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (-05/32) 0.880

10年期公债US10YT=RR 99-27/32 (-13/32) 2.017

30年期公债US30YT=RR 99-03/32 (-32/32) 3.172 (完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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