〔纽约汇市〕欧元上涨,因迹象显示希腊债务互换协议终达成

* 希腊债务互换计划参与比例超出75%的最低要求
* ECB德拉吉称欧元区经济稳定
* 日圆因经常帐赤字而下跌
路透纽约3月8日电---欧元兑美元和日圆周四上涨,此前希腊债务互换协议得到足够参与水准,该国得以避免无序违约.
希腊政府官员表示,民间债权人参与该协议水准非常高.一位政府高官表示,2000GMT最后期限前,参与比例接近95%.
"市场预期协议将达成,目前或许市场可松了口气.(希腊债务协议)在没有很大麻烦下完成,这帮助改善风险人气."苏格兰皇家银行外汇分析师Brian Kim称.
希腊政府表示协议至少需要75%的参与比例.此次债务互换对于希腊在3月20日债务偿付到期日前,锁定1,300亿欧元国际救助资金而言至关重要.
根据路透数据,欧元兑美元触及盘中高位1.3291美元,最新上涨0.89%,报1.3266美元.
有关该协议是否能够达成的不确定性给市场带来较严重的拖累,周四到期日前的数周以来,市场走势震荡.
Kim说,卖出美元是自然反应,不过由于明日的非农就业数据,他认为卖出美元没有很多理据支持.
美国劳工部计划在周五公布月度非农就业报告.Kim表示,如果数据显示2月新职位增加超过20万,美元兑欧元、日圆和英镑料将走强.
瑞士信贷银行称,在希腊民间债权人参与换债协议产生的即时市场反应过后,欧元未来仍然脆弱,在欧洲央行长期再融资操作(LTRO)后,利差仍有利美元.
欧洲央行(ECB)向金融体系中注入流动性的操作,缓和了市场对银行业融资能力的担忧,不过另有一部分人将此视作等同于量化宽松.