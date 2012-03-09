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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 08:43 BJT

〔表格〕澳洲1月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差6.73亿澳元

路透悉尼3月9日电---澳洲统计局周五公布,1月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差6.73亿澳元,路透预估为顺差15亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

1月 12月

整体出口 25.372 27.651

整体进口 26.045 26.326

商品与服务贸易收支 逆差0.673 顺差1.325

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 王翔琼;审校 张涛

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