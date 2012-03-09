〔表格〕澳洲1月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差6.73亿澳元

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透悉尼3月9日电---澳洲统计局周五公布,1月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差6.73亿澳元,路透预估为顺差15亿澳元.
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
1月 12月
整体出口 25.372 27.651
整体进口 26.045 26.326
商品与服务贸易收支 逆差0.673 顺差1.325
浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)
浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 王翔琼;审校 张涛
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选