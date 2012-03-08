〔国际油市〕NYMEX原油期货第二日收高,关注希腊换债协议

* 多数债权人接受希腊政府的换债协议
* 美国一周初请失业金人数上升
路透纽约3月8日电---美国原油期货价格周四连续第二个交易日上涨,因市场冀望希腊将成功实施与民间债权人的债务置换计划从而避免违约,同时伊朗因其核计划与西方国家的关系依然紧张.
希腊政府一位高层官员表示,在截止期限前一小时,已有将近95%的债权人同意参加债务交换,以减轻国家债务负担.
六国首脑要求伊朗履行承诺,允许国际调查人员进入一军事基地,联合国认为伊朗在该地区可能进行了与核武器有关的试验.
国际原子能总署(IAEA)署长天野之弥表示,伊朗尚未正式与该机构联系,讨论调查人员进入Parchin军事基地一事.
美国家庭在2011年底负债出现增长,为三年半以来首次,但同时税后收入亦上升,令消费者支出形势改善.另一份报告显示,上周美国初请失业金人数上升.[ID:nSB2023225]
纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约CLJ2涨0.42美元,或0.4%,结算价报每桶106.58美元,交易区间为105.84-107.20.
英国咨询机构Oil Movements表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至3月24日的四周内,石油日均出口料将减少14万桶.[ID:nSB8524225]
科威特国营石油公司总裁对国家新闻机构KUNA表示,每桶100美元左右是石油的"公平"价格,可以在鼓励投资的同时让消费国维持经济增长.