安南敦促叙利亚结束暴力,遭叙反对派质疑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗/贝鲁特3月8日电(记者 Edmund Blair/Oliver Holmes)---联合国和阿盟共同委任的叙利亚特使安南(Kofi Annan)周四表示，他将敦促叙利亚总统阿萨德及其反对派停战，并寻求达成政治解决方案。但此举遭到反对派人士的强烈谴责。
安南在开罗表示：“必须停止杀戮，我们需要找到一种方式，提出适当改革并加以推进。”
预计安南将在周六抵达大马士革。
一名叙利亚反对派活动人士对安南的呼吁发出警告，称这听起来“像是对阿萨德的暗示”，只能激发阿萨德“镇压革命。”
随着世界各国对叙利亚的不断施压，叙利亚石油部副部长胡沙梅尔丁(Abdo Hussameldin)宣布倒戈。这也是叙利亚危机爆发以来，该国首个倒戈的高级文职官员。
现年58岁的胡沙梅尔丁表示，他知道背叛会给家人带来灭顶之灾。
作为叙利亚邻国的突尼斯和土耳其声称反对外界对叙利亚的武装干涉，安曼亦反对使叙利亚冲突进一步军事化。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。