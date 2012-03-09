安南敦促叙利亚结束暴力,遭叙反对派质疑

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路透开罗/贝鲁特3月8日电(记者 Edmund Blair/Oliver Holmes)---联合国和阿盟共同委任的叙利亚特使安南(Kofi Annan)周四表示，他将敦促叙利亚总统阿萨德及其反对派停战，并寻求达成政治解决方案。但此举遭到反对派人士的强烈谴责。

安南在开罗表示：“必须停止杀戮，我们需要找到一种方式，提出适当改革并加以推进。”

预计安南将在周六抵达大马士革。

一名叙利亚反对派活动人士对安南的呼吁发出警告，称这听起来“像是对阿萨德的暗示”，只能激发阿萨德“镇压革命。”

随着世界各国对叙利亚的不断施压，叙利亚石油部副部长胡沙梅尔丁(Abdo Hussameldin)宣布倒戈。这也是叙利亚危机爆发以来，该国首个倒戈的高级文职官员。

现年58岁的胡沙梅尔丁表示，他知道背叛会给家人带来灭顶之灾。

作为叙利亚邻国的突尼斯和土耳其声称反对外界对叙利亚的武装干涉，安曼亦反对使叙利亚冲突进一步军事化。（完）