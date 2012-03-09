〔金砖国家〕3月8日股汇市收盘纵览

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月8日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.44%,至1,052.69点.
中国股市:沪综指周四收盘涨逾1%.分析师指出,隔夜美股反弹令A股压力减轻,而且大盘连跌三天后抛压有所减弱,金融等权重股走稳,引发一些技术性买盘入场.沪综指.SSEC收报2,420.276点,涨25.482点,或1.06%;沪市A股成交金额为930.7亿元人民币.[.SSCN]
香港股市:周四收高,结束三天跌势,受金融和能源板块支撑,随后几天将公布一系列中国经济数据.港股本周曾大跌.恒生指数.HSI收高1.32%至20,900.73点.恒生国企指数.HSCE收升1.75%,报11,168.5点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四续收低.隔夜非美货币反弹,但人民币中间价仍未能扭转下行趋势,持续拖累即期汇价表现.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水100点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3265元.[CNY/CN][ID:nSB2022377]
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印度市场逢假期休市.
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俄罗斯市场逢假期休市.
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巴西股市:拉美股市录得三周来最大涨幅,此前希腊与民间债权人的换债计划向前迈进一步,且巴西意外降息75个基点,带动对其股票的需求.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP录得自2月13日以来的最大盘中涨幅,上升1.79%至67,197.19点.[ID:nL2E8E86OO]
巴西汇市:巴西雷亚尔走疲,在拉美货币涨跌互现之际领跌,此前巴西央行降息,且该国财政部表示,可能回购150亿美元外债.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑0.4%至1.7710,此前一度下探七周来最低水准1.7807.[ID:nL2E8E8BVY]
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南非股市:连续第二日上升,Aspen Pharmacare(APNJ.J)领涨,因当地企业财报强劲和希腊方面消息正面鼓舞投资者.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上升0.5%,报29,970.84点.综合指数.JALSH亦上涨0.5%,收报33,758.62点.[.J][ID:nL5E8E89R4]
南非汇市:南非兰特兑美元连续第二日上涨,由于希腊向避免无序违约更近一步,令投资者对风险资产的信心回笼.1600GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3上升1.07%,报7.5155,周三纽约尾盘收报7.5960.[ZAR/][ID:nL5E8E8AIY](完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。