(重温稿)《中国数据观测》2月CPI同比涨幅料大幅回落至3.4%,重回下行通道

* 公布内容: 2月CPI、PPI、工业增加值等数据

* 公布时间: 3月9日(周五)

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 3.4 3.2-3.9 4.5 4.9 21

工业生产者出厂价格指数(PPI) 0.2 -0.7-1.1 0.7 7.2 20

固定资产投资(不含农户)(1-2月) 20.0 15.0-30.0 23.8 24.9 21

工业增加值(1-2月) 12.3 8.5-16.0 12.8 14.1 21

社会消费品零售总额(1-2月) 17.4 14.0-18.3 18.1 15.8 20

--数据要点:

路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着食品价格的回落,加之今年农历春节提前至1月,中国2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将大幅回落至4%下方,预计在3.4%左右,有望扭转持续24个月的负利率状况.

调查结果并显示,鉴于翘尾因素较1月低0.8个百分点,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅预计续降至0.2%,但分析师对PPI意见分歧较大,预估值自-0.7%到1.1%不等.

"虽然上月由于春节假日因素及季节性等因素的影响,CPI同比涨幅短期冲高,从本月起CPI将重回下行通道."交通银行首席经济学家连平表示,并维持2012年前三季度CPI同比持续下行,第四季度同比有所回升的趋势判断.

中国今年CPI目标为控制在4%左右,去年全年增幅为5.4%.中国CPI同比涨幅在去年7月触及6.5%的三年高点后一路下滑,但2012年1月,受春节因素影响再度回升至4.5%.

连平指出,年内物价运行面临的最大不确定性因素是伊朗局势动荡导致的国际原油价格的波动,近期国际原油价格已经创下近10个月以来的新高,未来如果持续上涨,可能给国内带来较大的输入性通胀压力.

对于投资者关注的工业、消费和投资数据,预测显示,全球第二大经济体--中国的经济增速将放缓,但将会软着陆,中国统计局将1-2月的数据联合发布以抵消春节因素的扰动.

受中国放缓经济步伐影响,中国2月工业增加值增速可能将降至12.3%,而今年1-2月的投资增速料降至20%,远低于此前水平,受4万亿投资的刺激,2009年的投资增速约在30%左右.而消费则仍将保持弹性,增速约在17.4%.

中国国家发改委近日表示,预计今年全年中国CPI涨幅可能明显低于去年;同时,将保持重要能源资源市场供应和价格稳定.[ID:nSB1416084]

商务部数据显示,最近一周(2月20-26日)商务部重点监测的食用农产品价格连续四周回落,但生产资料价格小幅上涨.

--市场影响:

尽管1月CPI有所回升,但多归因于季节性因素,若2月数据证实通胀又重回下行通道,甚至低于目前3.5%的一年期定存利率,或为货币政策操作提供了空间,市场对放松政策的预期可能升温,将为近期连番上涨的股市再添利好.

但若物价与预期大相径庭,过高将重燃对通胀的担忧,将使股市面临压力市.

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

以下为本次路透调查的结果:

机构 CPI PPI 工业 投资 消费

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澳新银行 3.2 0.1 13.0 22.0 17.8

交通银行 3.2 0.2 13.1 21.7 17.1

美银美林 3.5 0.5 12.4 18.0 17.3

建银国际 3.5 0.2 12.0 21.0 17.5

建设银行 3.3 0.1 8.5 15.0 16.2

中金 3.5 0.5 12.5 21.5 17.5

中信证券 3.5 0.2 11.3 17.6 16.5

大和资本市场 3.3 ~ 16.0 20.0 ~

德意志银行 3.6 0.0 12.5 19.0 17.5

Forecast Pte 3.4 -0.2 12.0 20.0 17.4

华融证券 3.3 1.1 11.5 22.5 18.3

华泰联合证券 3.4 0.1 12.0 16.0 17.6

兴业银行 3.4 0.0 11.9 21.6 17.9

ING 3.9 0.5 12.6 23.0 17.5

瑞穗证券 3.4 1.0 12.8 22.5 17.0

北京领先 3.4 0.5 11.6 18.5 16.0

上海证券 3.9 0.2 13.0 30.0 15.0

申银万国证券 3.4 0.1 12.3 18.6 16.5

法兴银行 3.4 -0.1 12.0 16.5 14.0

渣打银行 3.2 -0.7 12.6 22.5 17.3

瑞银 3.6 0.2 11.0 15.0 17.8

注: ~表示数据不可得.(完)