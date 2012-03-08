〔加拿大汇市〕加元兑美元收高,加拿大央行论调更为强硬提供支撑

路透多伦多3月8日电---加元兑美元周四上涨逾0.5美分,稍早加拿大央行对国内及全球经济更加乐观,暗示其开始考虑最终可能加息.
加拿大央行周四如市场预期,连续第12个月维持指标利率在1%不变.[ID:nSB8522219]但市场对央行声明更为强硬的基调作出反应,拉动短期公债收益率(殖利率)升高,削减对降息的押注.
希腊民间部门换债提议的最终期限已过,有迹象显示协议或将得以执行从而避免希腊无序违约,亦提振加元上涨.
加元兑美元CAD=D4收盘报0.9911加元或1.0090美元,远高于周三收盘价0.9982加元,或1.0018美元.
加元兑美元盘中高见0.9893加元,为周一来最高.
加拿大央行在声明中称,加拿大经济前景出现"小幅改善",围绕全球经济的不确定性已经减退,通胀状况较之前预估略微强劲.
"总的来说,我认为(这份声明)不如1月声明基调温和,这应利好加元,意味着加拿大央行收紧政策的时间或将略有提前,但仍会是在2013年而非2012年,"Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton说.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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