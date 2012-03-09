〔货币市场〕美国国库券收益率走升势头可能只是暂时现象

路透纽约3月8日电---短期美国国库券收益率(殖利率)自1月以来逐步走高,这一现象可能一直持续到4月,对于一些买家来说可能是个机会.

国库券收益率"可能对一些人而言仍然太低,"但其上升势头可能"打动那些现金较多的投资者,"LPL Financial固定收益部投资分析师Anthony Valeri说.他并称,收益率上升是临时供需趋势变化的结果.

公债发行量通常在财年的第二季达到最大,因为政府需要资金支付退税款.

但Valeri指出,财政部在2月初时表示,将增加国库券发行以满足上述需要,而不会增加中长期债券发行.

"发行特殊的'现金管理'国库券增加了市场供应,帮助推高了国库券收益率."他说.

其次根据ICI数据,自1月中旬以来,货币市场共同基金资产已经减少540亿美元.

Valeri表示,在2011年中期基本停止购买后,货币市场基金也已重拾欧洲债券.在净发行量已推高美国国库券和其他短期债券收益率的情况下,上述倾向亦削弱了对这些资产的买需.欧洲的风险有所降低,吸引投资回流.

最后Valeri说,从技术角度而言,债券交易员手中的公司债和抵押支持债券(MBS)仓位很低,从而降低了通过回购市场为此类仓位融资的需要.

在其他短期借贷工具方面,美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四发布数据显示,美国商业票据市场规模连续第四周萎缩,表明企业正减少短期借贷.

美联储数据称,在3月7日止当周,经季节调整的商业票据市场规模减少17亿美元,降至9,256亿美元.

在海外市场,欧元区短期利率在欧洲央行(ECB)周四的政策会议后持稳.

该央行表示,欧元区经济的逐步复苏可能要花费比原先预计更长的时间,并称通胀问题可能也更难解决.

在欧洲央行释放约1万亿(兆)欧元三年期贷款后,欧元银行间拆放款利率(Euribor)和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)等指标银行拆款利率的定盘水准应会继续走低.

三个月期欧元LiborEUR3MFSR=报0.81429%,周三为0.82400%.该利率今年迄今已下降近0.5个百分点.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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