《美国上市公司业绩公布日程表》--3月9日-3月16日

汤森路透3月8日电---以下为标准普尔500企业中将于3月9日-3月16日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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3月9日 Q1 2012 Carnival Corp. & plc (CCL) 0.00 13 0.19
3月15日 Q4 Ross Stores Inc (ROST.O) 0.86 26 0.69
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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