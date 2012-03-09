〔中国经济〕工信部副部长称新能源汽车等四个专项规划两会后将颁布

路透上海3月9日电---中国证券报周五报导,中国工业和信息化部副部长苏波在出席全国政协会议时透露,由工信部牵头负责的节能与新能源汽车等四大新兴产业专项规划最快在两会后颁布实施.

国家确定的七个战略性新兴产业中,工信部牵头负责高端装备制造业、新材料发展、信息产业新一代信息技术、节能与新能源汽车等四个专项规划.苏波表示,工信部已会同发改委、科技部、财政部等有关部委制定完毕上述四个专项规划,近期将发布实施.

他还指出,除了这四个专项规划,工信部对15个细分领域均会制定更为细致的规划,给予政策和资金支持.这些细分领域包括:三网融合、物联网、新能源汽车、智能制造装备、新型显示、云计算及信息安全示范、稀土稀有金属材料及器件、基因工程药物和疫苗、通用化学名药、宽带中国、支线飞机和通用航空、海洋工程装备、重大环保技术和装备等.

他说,目前,这些领域中的部分行业规划已制定完成,例如智能制造装备、新型显示、稀土稀有金属材料及器件、云计算及信息安全示范等.

2010年10月,国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将出台财税金融等一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业.到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右.(完)