以色列称近期不会袭击伊朗

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路透耶路撒冷3月8日电(记者 Ori Lewis)---以色列总理内塔尼亚胡周四称，以色列将观察对伊朗的制裁是否奏效，未来数日或数周不会袭击伊朗核设施。

内塔尼亚胡在接受以色列Channel 10电视台采访时表示：“我现在还没开始掐时间。这不是几天或几周的事，但也不会拖上几年。这点大家都明白。”

内塔尼亚胡曾暗示，如果伊朗继续无视主要国家针对伊核项目的外交压力，以色列可能诉诸武力。

他说：“如果此事能和平解决，如果伊朗决定终止核项目，我们将很高兴。”

“如果他们停止核项目、拆除库姆核设施、停止铀浓缩，我将欣喜之至。我相信所有以色列公民都会感到高兴。”

消息人士透露，内塔尼亚胡周一在华盛顿与美国总统奥巴马会晤中称，以色列尚未就袭击伊朗核设施作出决定。

但他也未表露出放弃该选项的迹象。（完）