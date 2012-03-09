〔美股业绩〕麦当劳2月销售额逊于预期,因欧洲冬季严寒和经济震荡

* 欧洲撙节举动和经济不确定性拖累销售表现

* 冬季气候恶劣也损及欧洲部门的业绩

* 股票下挫3.3%

路透3月8日电---麦当劳(MCD.N)周四公布2月销售额逊于华尔街预期目标,因分析师低估了欧洲冬季严寒和经济动荡对销售的影响.

该公司也警告称,经济不确定性可能损及获利成长,拖累麦当劳股票下挫逾3%.

财报显示,这家全球最大的汉堡包连锁零售商未能免于欧洲财政紧缩,以及美国食品和劳动力成本上涨的影响.不过遭遇全球金融危机,该公司的表现仍优于大多数同业.

麦当劳发表声明称,"这些挑战料将损及公司第一季营业利润增长."

该公司未提供季度获利预测,公司代表也拒绝作出进一步说明.

**不平坦的月份**

麦当劳周四披露,2月全球开业至少13个月以上的同店销售额增长7.5%.

汤森路透访问的分析师预计,该公司2月全球销售增长7.7%,而Consensus Metrix调查的分析师预估增幅为8.2%.

麦当劳称,由于闰年2月份有29天,可带动销售额增加约3个百分点,否则销售额可能会更低.

欧洲销售额增长4%,而分析师曾预计其增幅超过6%.欧洲略微超越美国,成为按营业收入计麦当劳的最大市场.

天气异常寒冷损及麦当劳在欧洲各地的销售,该公司在欧洲的销售表现居前的市场包括英国和俄罗斯.

麦当劳在亚太区、中东和非洲分支的销售额增幅仅2.4%.低于分析师预计约8%的增幅.

2月日本同店销售下滑1.2%,该国仍在从去年大地震和海啸中复苏.中国春节日期变动也拖累该地区的业绩表现.(完)