〔美股业绩〕麦当劳2月销售额逊于预期,因欧洲冬季严寒和经济震荡

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 欧洲撙节举动和经济不确定性拖累销售表现
* 冬季气候恶劣也损及欧洲部门的业绩
* 股票下挫3.3%
路透3月8日电---麦当劳(MCD.N)周四公布2月销售额逊于华尔街预期目标,因分析师低估了欧洲冬季严寒和经济动荡对销售的影响.
该公司也警告称,经济不确定性可能损及获利成长,拖累麦当劳股票下挫逾3%.
财报显示,这家全球最大的汉堡包连锁零售商未能免于欧洲财政紧缩,以及美国食品和劳动力成本上涨的影响.不过遭遇全球金融危机,该公司的表现仍优于大多数同业.
麦当劳发表声明称,"这些挑战料将损及公司第一季营业利润增长."
该公司未提供季度获利预测,公司代表也拒绝作出进一步说明.
**不平坦的月份**
麦当劳周四披露,2月全球开业至少13个月以上的同店销售额增长7.5%.
汤森路透访问的分析师预计,该公司2月全球销售增长7.7%,而Consensus Metrix调查的分析师预估增幅为8.2%.
麦当劳称,由于闰年2月份有29天,可带动销售额增加约3个百分点,否则销售额可能会更低.
欧洲销售额增长4%,而分析师曾预计其增幅超过6%.欧洲略微超越美国,成为按营业收入计麦当劳的最大市场.
天气异常寒冷损及麦当劳在欧洲各地的销售,该公司在欧洲的销售表现居前的市场包括英国和俄罗斯.
麦当劳在亚太区、中东和非洲分支的销售额增幅仅2.4%.低于分析师预计约8%的增幅.
2月日本同店销售下滑1.2%,该国仍在从去年大地震和海啸中复苏.中国春节日期变动也拖累该地区的业绩表现.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。