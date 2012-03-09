〔美国个股〕德仪调降第一季财测逊于市场预期,拖累股价下跌(更新版)

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(新增背景细节并更新股价表现)
路透纽约3月8日电---美国德州仪器(德仪,Texas Instruments)(TXN.O)周四调降第一季的获利与营收预期,因其无线电晶片需求低于预期.该公司股价在尾盘一度下跌近2%.
德仪预计首季每股盈余(EPS)介于0.15-0.19美元,低于此前预期的0.16-0.24%.该公司正在降低无线基带晶片业务的比重.
该公司表示,第一季营收料介乎29.9-31.1亿美元,之前目标为30.2-32.8亿美元.
上述财测不及华尔街分析师的预估.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计的EPS和营收分别为0.21美元和31.6亿美元.
德仪此前曾暗示,计划在今年年底前完全结束基带晶片业务.该业务的最大客户是手机生产商诺基亚NOK1V.HE.
无线晶片业务的下滑,正值德仪与Broadcom(BRCM.O)等竞争对手努力应对企业调整库存.
包括德仪在内的晶片企业在最近数季遭遇需求下滑的局面,因为制造业者担心经济疲弱可能损及需求,而减少晶片库存.
德仪在1月曾表示,如果这种调整没有在第四季结束,也将在本季结束.该公司执行长Richard Templeton上个月对投资者称,他预计"一旦调整结束,需求就会强势反弹."
该公司股价在盘后交易中跌至32美元,此前在Nasdaq市场常规交易收低0.05美元至32.60.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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